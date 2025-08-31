تشهد الكويت، الاثنين، عقد اجتماع وزاري خليجي لبحث ملفات التعاون وآخر تطورات المنطقة، ويتبعه لقاء مشترك مع وزير خارجية اليابان إيوايا تاكيشي

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، في بيان، إن "اجتماع المجلس الوزاري الـ165 لمجلس التعاون، سيعقد غدا الاثنين في مدينة الكويت، برئاسة وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا، رئيس الدورة الحالية للمجلس، وزراء خارجية دول مجلس التعاون".

وسيناقش الاجتماع الوزاري عددا من ملفات التعاون وآخر التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة، ويتلوه اجتماع مشترك بين المجلس واليابان بحضور وزير الخارجية الياباني، وفق ما ذكر البديوي.

وأوضح أن "الاجتماع الخليجي - الياباني، يتناول مناقشة عدة مواضيع بينها تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".

واللقاء المرتقب يأتي بينما تشهد المنطقة تصاعد حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 ومساعي عربية ودولية لوقف إطلاق النار، وهجمات واعتداءات من تل أبيب على لبنان واليمن.

ويضم مجلس التعاون الخليجي كل من السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان.