محافظ سوهاج يتفقد مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بحي الكوثر وأخميم

أجرى اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، جولة ميدانية مفاجئة شملت حي الكوثر ومركز ومدينة أخميم، في إطار متابعته المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على أرض الواقع على الاحتياجات والملاحظات داخل المراكز والمدن والأحياء.

وبدأ المحافظ، الجولة بتفقد الوحدة المحلية لحي الكوثر، وأبدى عددا من الملاحظات بشأن مستوى النظافة، موجها بمراجعة دفاتر الحضور والانصراف للعاملين، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتغيبين دون إذن مسبق أو مبرر، وتفقد المركز التكنولوجي بالحي، وتابع سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة بشوارع الحي، تفقد بعض المخابز، موجها بتنفيذ حملات تموينية مكبرة، وأخرى من الحماية المدنية والحي؛ للتأكد من التراخيص والأوزان واشتراطات الأمن والسلامة المهنية داخل المطاعم والمخابز والمحال العامة.

وكلف رئيس الحي، برفع الإشغالات من أمام المحال التجارية، مطالبا بعرض موقف أحد منافذ بيع المنتجات والسلع الغذائية المغلقة، مع بيان أسباب غلقه وتعطله، مشددا على ضرورة مراجعة جميع أغطية بالوعات الصرف الصحي بالشوارع والطرق العامة.

وتفقد أعمال أنشاء السوق الحضري بحي الكوثر والمقام على مساحة 500 متر مربع، بـ20 بائكة لبيع الخضراوت والفاكهة والأسماك، مطالبا مسئولي الإسكان باستكمال باقي الاعمال الانشائية، مع مراعاة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروع وخدمة أهالي الحي.

وتضمنت الجولة، تفقد المحافظ لنادي الكوثر الرياضي المقام على مساحة 8 أفدنة، موجها مسئولي الشباب والرياضة بوضع خطة شاملة للاستغلال الأمثل للنادي، تشمل تطويره وإقامة أنشطة رياضية وترفيهية متنوعة تخدم الأسر والأطفال.

ووجه بالإسراع في طرح قطعة أرض غير مستغلة داخل النادي للاستثمار.

واختتم محافظ سوهاج، جولته بتفقد وحدة طب الأسرة بنجع عرب المهدي بمركز أخميم، موجها مسئولي مديرية الصحة بمراجعة آلية العمل داخل الوحدة، مؤكدا ضرورة تواجد ممارس عام بصفة يومية لتلبية احتياجات المواطنين الصحية.

وتأتي الجولات الميدانية لمحافظ سوهاج لمتابعة الوضع العام بالشارع السوهاجي، وتحسين مستوى الخدمات، والمتابعة اللحظية للمشروعات الخدمية والتنموية، والتواصل المباشر مع المواطنين للوقوف على احتياجاتهم الحقيقية، سعيًا لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.