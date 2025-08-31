التعليم: المناهج في نظام البكالوريا المصرية ليست معقدة

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن المناهج في نظام البكالوريا المصرية ليست معقدة أو صعبة، والإطار العام للمناهج ثابت، موضحة أن مناهج مواد الصف الأول الثانوي واحدة في نظام البكالوريا والثانوية العامة، وهناك كثير من المواد المشتركة بين النظامين في الصف الثاني.

وأضافت أنه لا يوجد أعمال سنة بداية من الصف الثاني في نظام البكالوريا، باعتبارها سنة شهادة، بالإضافة إلى الصف الثالث، والمجموع يكون تراكمي، وإجمالي نتيجة المواد الدراسية يكون 4 مواد في الصف الثاني، و3 مواد في الصف الثالث، مؤكدة أن الوزارة تستهدف تقديم أفضل جودة تعليمية دون تحميل العبء علي أولياء الأمور.

وأشارت إلى اتخاذ عدة إجراءات قبل بداية العام الدراسي؛ لضمان حضور الطلاب بنظام البكالوريا.

وقالت الوزارة، إن نظام البكالوريا يتيح للطلاب اختيار واحد من 4 مسارات رئيسية: الطب وعلوم الحياة، والهندسة وعلوم الحاسب، والأعمال، والآداب والفنون، وأن هذا النظام يركز على التخصص العميق؛ مما يتيح للطلاب دراسة مواد تتماشى مع ميولهم الأكاديمية وطموحاتهم المهنية.

ةيعتمد نظام الثانوية العامة على 3 مسارات تقليدية: علمي علوم، وعلمي رياضة، وأدبي، مع دراسة 6 مواد أساسية في الصف الثاني الثانوي، تنخفض إلى 5 مواد في الصف الثالث، تعتمد النتيجة النهائية على امتحان واحد مصيري.

وأكدت أن هذا النظام التقليدي يضع ضغوطا نفسية كبيرة على الطلاب؛ نظرا لاعتماده على عام دراسي واحد يحدد مستقبلهم، بينما يتاح للطالب في البكالوريا دخول عدة فرص امتحانية.