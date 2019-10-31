النواب الأمريكي يصوت على قرار لجعل تحقيقات اتهام ترامب بالتقصير رسمية

يعتزم الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، طرح قرار يغطي الخطوات التالية من تحقيقاتهم بشأن اتهام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالتقصير للتصويت في المجلس.

وتم إعداد القرار من أجل تحديد الخطوط العريضة لكيفية انتقال التحقيق من الشهادة في جلسات مغلقة إلى جلسات استماع علنية لإعداد القضية من أجل الاتهام بالتقصير .

وأعلنت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، عن بدء تحقيق رسمي لاتهام ترامب بالتقصير يوم 24 سبتمبر، بعد أن أثار أحد مسربي المعلومات مخاوف بشأن تعليقات أدلى بها ترامب إلى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خلال اتصال هاتفي في 25 يوليو.

وركز التحقيق على ما إذا كان ترامب قد ضغط على زيلينسكي لتحقيق مكاسب سياسية شخصية.

وقال شهود عيان أدلوا بشهاداتهم في جلسات مغلقة إن ترامب قدم مساعدات عسكرية لكييف مع جعلها مرهونة بإجراء أوكرانيا تحقيقات مع منافسه السياسي جو بايدن، أحد كبار الديمقراطيين الذين يسعون لتحدي ترامب في الانتخابات الرئاسية العام المقبل، ونجله هانتر بايدن، الذي عمل في مجلس إدارة شركة أوكرانية للغاز الطبيعي.

وقالت بيلوسي في وقت سابق من هذا الأسبوع إن القرار، الذي من المتوقع أن يتم إقراره في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، يهدف "للقضاء على أي شك" بشأن ما يحتمل أن تفعله أو لا تفعله إدارة ترامب فيما يتعلق بالوثائق والشهادات واستدعاءات المحكمة.

وسوف يحدد القرار الإجراء الخاص بجلسات الاستماع المفتوحة ويأذن بالإفصاح عن محاضر الشهادة وغيرها من الإجراءات، ولم يحدد مشروع القرار موعدا لبدء جلسات الاستماع.

واشتكى الجمهوريون من أن جلسات الاستماع المغلقة التي عقدت حتى الآن أظهرت أن الديمقراطيين لم يكونوا يتصرفوا بشفافية، وقالوا إن التحقيق غير مشروع حتى يكون هناك تصويت.