وزارة: مقتل 12 جنديا من النيجر في هجوم ربما شنته بوكو حرام

قالت وزارة الدفاع في النيجر يوم الأربعاء إن 12 جنديا قتلوا في جنوب البلاد وأصيب ثمانية آخرون في هجوم شنه أثناء الليل مسلحون من المرجح أنهم ينتمون لجماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة.

وتقاتل الجماعة منذ عشر سنوات من أجل إقامة خلافة إسلامية في شمال شرق نيجيريا ودأبت على شن هجمات عبر الحدود التي يسهل اختراقها في تشاد والنيجر والكاميرون المجاورة.

وقالت الوزارة في بيان إن قوة من الجيش متمركزة في منطقة ديفا ”تعرضت لهجوم مسلحين مجهولين من المرجح بشدة أنهم ينتمون لجماعة بوكو حرام الإرهابية“ ليل 29 أكتوبر تشرين الأول.