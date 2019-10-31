 وزارة: مقتل 12 جنديا من النيجر في هجوم ربما شنته بوكو حرام - بوابة الشروق
الخميس 31 أكتوبر 2019 4:32 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟
النتـائـج تصويت

وزارة: مقتل 12 جنديا من النيجر في هجوم ربما شنته بوكو حرام

شرطة النيجر - أرشيفية
شرطة النيجر - أرشيفية
نيامي (رويترز)
نشر فى : الخميس 31 أكتوبر 2019 - 4:29 ص | آخر تحديث : الخميس 31 أكتوبر 2019 - 4:29 ص

قالت وزارة الدفاع في النيجر يوم الأربعاء إن 12 جنديا قتلوا في جنوب البلاد وأصيب ثمانية آخرون في هجوم شنه أثناء الليل مسلحون من المرجح أنهم ينتمون لجماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة.

وتقاتل الجماعة منذ عشر سنوات من أجل إقامة خلافة إسلامية في شمال شرق نيجيريا ودأبت على شن هجمات عبر الحدود التي يسهل اختراقها في تشاد والنيجر والكاميرون المجاورة.

وقالت الوزارة في بيان إن قوة من الجيش متمركزة في منطقة ديفا ”تعرضت لهجوم مسلحين مجهولين من المرجح بشدة أنهم ينتمون لجماعة بوكو حرام الإرهابية“ ليل 29 أكتوبر تشرين الأول.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك