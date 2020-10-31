 إجراء 34 عملية مياه بيضاء ضمن المبادرة الرئاسية بمستشفى الرمد بدمنهور - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إجراء 34 عملية مياه بيضاء ضمن المبادرة الرئاسية بمستشفى الرمد بدمنهور

غادة الدسونسى
نشر في: السبت 31 أكتوبر 2020 - 1:10 ص | آخر تحديث: السبت 31 أكتوبر 2020 - 1:10 ص

أطلق مستشفى الرمد بدمنهور مبادرة تحت شعار، "يوم في حب مصر"، في إطار دعم ورعاية المنظومة الصحية والارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمرضى والتيسير عليهم والتخفيف عن كاهل المرضى والقضاء على قوائم الانتظار داخل المستشفى.

وقام المستشفى اليوم الجمعة، بإجراء عدد 34 عملية مياه بيضاء وزرع عدسة علاجية، وذلك للمرضى المدرجين ضمن قوائم الانتظار بالمستشفى، تفعيلاً للمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.

ومن جانبه أشاد الدكتور حمودة الجزار، وكيل مديرية الصحة، بدور الطاقم الطبي بمستشفى الرمد من تفانى في العمل، حتى بأيام العطلات الرسمية من أجل الاهتمام بصحة المرضى.

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