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رئيس الوزراء البريطاني يتعهد بضمان كريسماس بلا قيود رغم ارتفاع حالات كورونا

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
(د ب أ)
نشر في: الأحد 31 أكتوبر 2021 - 1:58 ص | آخر تحديث: الأحد 31 أكتوبر 2021 - 1:58 ص

شدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على أن المملكة المتحدة ستقضي عيد الميلاد (الكريسماس) دون قيود، على الرغم من الارتفاع المثير للقلق في حالات الإصابة بكوفيد-19.

وقال جونسون للصحفيين في طريقه الى قمة مجموعة العشرين في روما: "لا أرى أي دليل على أن أي نوع من الإغلاق مطروح"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت

وأضاف: "نعم صحيح أن الحالات مرتفعة، لكنها لا تشكل حاليا أي سبب للذهاب إلى الخطة باء"، في إشارة إلى تشديد القيود.

وتابع: "أفضل شيء يمكن للجميع القيام به هو الحصول على تلك الجرعة المعززة بمجرد أن يتم عرضها عليك".

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