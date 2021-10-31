رئيس الوزراء البريطاني يتعهد بضمان كريسماس بلا قيود رغم ارتفاع حالات كورونا

شدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على أن المملكة المتحدة ستقضي عيد الميلاد (الكريسماس) دون قيود، على الرغم من الارتفاع المثير للقلق في حالات الإصابة بكوفيد-19.

وقال جونسون للصحفيين في طريقه الى قمة مجموعة العشرين في روما: "لا أرى أي دليل على أن أي نوع من الإغلاق مطروح"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت

وأضاف: "نعم صحيح أن الحالات مرتفعة، لكنها لا تشكل حاليا أي سبب للذهاب إلى الخطة باء"، في إشارة إلى تشديد القيود.

وتابع: "أفضل شيء يمكن للجميع القيام به هو الحصول على تلك الجرعة المعززة بمجرد أن يتم عرضها عليك".