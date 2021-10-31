قال أحمد عز، طبيب فريق البنك الأهلي، إن كريم بامبو وافق على إيقافه لحين انتهاء المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات من إصدار قرارها النهائي.

وأضاف أحمد عز، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، مساء السبت: «عينة كريم بامبو جاءت إيجابية بعد أحد مباريات البنك الأهلي في الموسم الماضي».

وواصل: «حتى الآن، لم يصدر أي قرار رسمي ضد كريم بامبو، وكنا نعلم بإيجابية عينته منذ شهر مايو الماضي، كريم بامبو استشارني قبل الحصول على دواء التخسيس الذي تضمن المادة المحظورة».

وتابع: «ما حدث من كريم بامبو يندرج تحت بند الغش التجاري، ولم تتم إقالتي من البنك الأهلي وإدارة النادي تتفهم الوضع».

وكان كريم حسن شحاتة، مدير الكرة بنادي البنك الأهلي، قد أعلن عن إيقاف لاعب الفريق كريم بامبو، بسبب تناوله مادة محظورة تندرج تحت بند المنشطات.