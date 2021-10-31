أكد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، أنه لا زيادة في سعر رغيف الخبز كما يروج البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن الدراسة المتعلقة بهذا الأمر أمام رئيس الجمهورية والقرار وتوقيتاته بيد الرئيس السيسي.



وأضاف الوزير خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأحد، أن رسم الصورة الاكثر تشاؤما ليس بالامر الجيد، مشيرا إلى أن الجزء الحساس هو الزيت، ولتلبية احتياجات المواطن من الضروري دعم استمرار العملية الإنتاجية.



ولفت وزير التموين إلى أنه طالب بدراسة تكلفة طن البنجر للتحضير، ودراسته قبل الموسم المقبل.



وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أزمة جائحة كورونا أربكت العالم كله واختلف سياسات الدول فى التعامل مع تلك الجائحة، موضحا أنه على الرغم من اختلاف تلك السياسات إلا أن كلها أدت إلى ضعف الإنتاج.



وأوضح أنه بعد ظهور لقاح كورونا فى منتصف عام 2020 بدأت عجلة الإنتاج فى الدوران مرة أخرى، إلا أن رصيد أول المدة كان منخفضا نتيجة توقف عجلة الإنتاج لفترة.



وأضاف أنه نتيجة لتوقف عجلة الإنتاج وانخفاض المعروض ارتفعت أسعار السلع عالميا بشكل كبير ومتسارع.



وتابع: "وهنا كان لابد من رفع أسعار بعض السلع، نحن أمام موازنة معتمدة من مجلس النواب وعدم تحريك الأسعار كان يعنى أن تتحمل الدولة تلك الزيادة وبالتالى زيادة عجز الموازنة".



كما أشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن عدم رفع الأسعار كان سيؤدى بالضرورة إلى ظهور السوق السوداء مهما أحكمت الجهات الرقابية رقابتها على الأسواق، لافتا إلى أن الدولة تنظر إلى الفئات المتضررة من تلك الزيادات وتعمل على حمايتها وذلك دون تأثر العملية الإنتاجية.