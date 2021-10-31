ضبط شخص لاتجاره غير المشروع بالنقد الأجنبي في مرسى مطروح

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ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على شخص لاتجاره غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

وتوصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، إلى اتجار شخص يحمل جنسية إحدى الدول بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون متخذاً من نطاق محافظة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه حال تعامله فى النقد خارج نطاق المصارف المعتمدة وضُبط بحوزته (عملات محلية، أجنبية، 2 هاتف محمول).

وبفحص الهواتف فنياً تبين وجود محادثات على تطبيقى "الواتس آب، ماسنجر" بينه وبين العديد من عملائه تدل على نشاطه المؤثم، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال المتهم وأحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.