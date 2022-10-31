السوداني يدعو إلى إستعادة هيبة الدولة لتحقيق الأمن المتكامل بالعراق

أكد رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني اليوم الأحد، أن الشعب مصدر السلطات والدستور العراقي واضح وصريح في التأكيد على الحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية للشعب ،ومن واجب الدولة وجميع سلطاتها الحفاظ على هذه الحقوق.

ودعا خلال زيارته إلى مقر قيادة العمليات المشتركة إلى" أهمية إنفاذ القانون وإستعادة هيبة الدولة بما يحقق الأمن المتكامل في عموم العراق لأن الأمن مقدمة للبناء والأساس لانطلاق التنمية المستدامة في البلاد من خلال إستثمار الطاقات والثروات" .حسب بيان للحكومة العراقية.

وطالب القادة الأمنيين بـ"التزام التعامل الإنساني مع جميع المواطنين، وإجراء زيارات ميدانية مكثفة إلى قواطع العمليات للوقوف على جاهزية القوات العسكرية والاهتمام بالمقاتلين ومعالجة مشاكلهم وإعادة النظر بنقاط التفتيش وبعدد الحمايات للقادة الأمنيين" .

وأشاد السوداني بمهنية القوات الأمنية، بمختلف صنوفها، وجهودها في محاربة بقايا فلول داعش الإرهابية، وصد التهديدات والمخاطر الداخلية.