انطلاق فعاليات إثراء القراءة في مصر بمبنى قنصلية الثقافي

ضمن جولة مركز إثراء الثقافي الدولي بالمنطقة العربية، استضاف مبنى قنصلية التاريخي بالقاهرة أمس السبت، احتفالية تدشين "إثراء القراءة" في مصر، وهي الفعالية التي يرعاها مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بالدمام، حيث يطوف فريق عمل المركز بعدة بلدان عربية للتعريف ببرنامج إثراء الثقافي؛ منها: مصر والأردن والمغرب وسلطنة عمان، وغيرها.

قدمت نورة الحارثي، قائدة العلاقات الإعلامية بالمركز، عرضًا لبرنامج "إثراء القراءة" و مسابقة "أقرأ" الموجهة في الأساس للطلبة على مستوى الوطن العربي، وحاورها الإعلامي المصري محمد عبد العزيز رئيس إذاعة القاهرة الكبرى.

شهدت الاحتفالية حضورًا مكثفًا لعدد من أبرز وجوه الثقافة والفن المصري، منهم: الروائي والسيناريست الكبير عبدالرحيم كمال, الشاعرة والكاتبة القديرة د/فاطمة قنديل, الروائية/ منصورة عز الدين, الإعلامي/ عبد الجواد أبو كب،الكاتب الصحفي/ محمد شعير، الكاتب الصحفي/ محمد سرساوي، الروائي السكندري/ مصطفى موسى، الروائية والمطربة/ غادة العبسي، الكاتب الصحفي/ حسن عبدالموجود، الكاتب والإعلامي د/محمد فتحي، الإعلامي المصري/ سامح الخطيب، الناقد الأدبي د/ محمد الشحات, الناقدة د/نانسي إبراهيم .. وغيرهم الكثيرين.

وشهدت أيضًا تواجدًا كبيرًا للطلبة المصريين من كافة المحافظات المصرية، كما شهد الحفل كذلك حضور نائب السفير السعودي بالقاهرة والسادة مسئولي مركز إثراء الثقافي الدولي وقام بتقديمها مصطفى الطيب.

بدأ الحفل بالوقوف دقيقة حدادًا على روح الروائي الكبير بهاء طاهر والشاعر المصري ممدوح فوزي اللذان رحلا عن عالمنا الأسبوع الماضي.

وعلى هامش تلك الأمسية؛ قام المركز بإهداء مجموعة من الكتب للطلبة المشاركين باللقاء تضمنت أعمال ضيوف المنصة، تشجيعًا من مشروع "إثراء القراءة" لهم على الاستمرار في القراءة والمشاركة في الأنشطة الثقافية المختلفة.

اختتم الاحتفال بحفل موسيقي أحياه الموسيقار العراقي يوسف عباس وفرقته.