شارك الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، في تجمع انتخابي بولاية ميشيجان، حيث تمت مقاطعته من قبل إحدى المشاركات، متهمة إياه بـ"تنظيم انقلاب في أوكرانيا عام 2014"، وذلك وفقا لما جاء في موقع "روسيا اليوم".



وفي فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن سماع المحتجة وهي تصرخ بوجه أوباما قائلة: "خططت للانقلاب في أوكرانيا عام 2014، وأطحت بالحكومة الشرعية هناك في عام 2014.. أخبرنا عن خططك لخوض حرب نووية مع روسيا.. توقفوا عن إثارة حرب نووية مع روسيا".



وأضافت المحتجة موجهة كلامها لأوباما: "سيعاني المزيد من الناس إذا تورطنا في حرب نووية! الآن نحن على شفا حرب نووية! لماذا لا تقول الحقيقة عما فعلته في أوكرانيا عام 2014؟ لماذا لا تقول الحقيقة؟"، وسألت: "هل ستقول الحقيقة قبل أن يدخل العالم الحرب العالمية الثالثة؟".







US citizens in Michigan rebuke the president who waged the most wars in history and Nobel Peace Prize winner, Barack Obama, for being the promoter, along with Biden, of the coup that started the war in Ukraine in 2014 and for supporting Ukrainian racist Nazi groups .

