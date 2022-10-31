 فيديو.. محتجة تصرخ في أوباما: قل حقيقة ما فعلته بأوكرانيا وخططك لخوض حرب نووية مع روسيا - بوابة الشروق
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فيديو.. محتجة تصرخ في أوباما: قل حقيقة ما فعلته بأوكرانيا وخططك لخوض حرب نووية مع روسيا


نشر في: الإثنين 31 أكتوبر 2022 - 12:53 م | آخر تحديث: الإثنين 31 أكتوبر 2022 - 12:53 م
شارك الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، في تجمع انتخابي بولاية ميشيجان، حيث تمت مقاطعته من قبل إحدى المشاركات، متهمة إياه بـ"تنظيم انقلاب في أوكرانيا عام 2014"، وذلك وفقا لما جاء في موقع "روسيا اليوم".

وفي فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن سماع المحتجة وهي تصرخ بوجه أوباما قائلة: "خططت للانقلاب في أوكرانيا عام 2014، وأطحت بالحكومة الشرعية هناك في عام 2014.. أخبرنا عن خططك لخوض حرب نووية مع روسيا.. توقفوا عن إثارة حرب نووية مع روسيا".

وأضافت المحتجة موجهة كلامها لأوباما: "سيعاني المزيد من الناس إذا تورطنا في حرب نووية! الآن نحن على شفا حرب نووية! لماذا لا تقول الحقيقة عما فعلته في أوكرانيا عام 2014؟ لماذا لا تقول الحقيقة؟"، وسألت: "هل ستقول الحقيقة قبل أن يدخل العالم الحرب العالمية الثالثة؟".


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