 جيش الاحتلال الإسرائيلي: مواقعنا في الجبهة الشمالية تتعرض لهجمات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جيش الاحتلال الإسرائيلي: مواقعنا في الجبهة الشمالية تتعرض لهجمات

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 - 9:28 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 - 9:28 م

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن «مواقع الجيش في الجبهة الشمالية تتعرض لهجمات»، مشيرًا إلى مقتل جنديين إسرائيليين اليوم.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، أن «الجنديين قُتلا خلال محاولة السيطرة على موقع عسكري لحماس»، لافتًا إلى أن «القوات تتقدم في العملية البرية بشكل يخدم أهداف الحرب».

وأكمل: «نقوم بكل شيء من أجل القضاء على حماس ولن نكشف للعدو ما نقوم به، سنصعب على حماس الأمر ونريد الحفاظ على أمن قواتنا».

وأشار إلى بذل كل الجهود للتحقيق هذا الهدف، مضيفًا: «يجب أن نبذل جهودًا للقضاء على حماس خاصة في شمال غزة».

وأعلن عن ارتفاع عدد الأسرى إلى 240، مختتمًا: «الرقم يزداد باستمرار ومن الصعب أن نحصل على المعلومات، الأمر يتطلب وقتا أكبر ومجهودا استخباريا لإعادة الأسرى».

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