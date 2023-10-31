اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن قواته تخوض معارك معقدة ومكلفة في قطاع غزة، في ظل المواجهات مع المقاومة الفلسطينية هناك.

وقال المتحدث باسم الجيش العقيد دانيال هاجاري، في مؤتمر صحفي، إن القتال داخل قطاع غزة خطير وتندلع في وضع معقد ومكلف، لكنهم يخوضونه لتحقيق أهداف الحرب.

وشدد على ضرورة التحلي بـ"طول البال" خلال الأسابيع المقبلة في خضم هذه المواجهات.

وصرح هاجاري، إنه تم حتى الآن إخطار عائلات 240 محتجزا (لدى المقاومة الفلسطينية)، موضحا أنهم يتنوعون بين مدنيين وغير مدنيين، بجانب 315 قتيلا من جيش الاحتلال.

وأرجع المتحدث ارتفاع حصيلة المحتجزين (كان آخر عدد معلن مساء أمس 238) إلى أن بعضهم ليسوا إسرائيليين بل أجانب، وقد استغرق الأمر وقتا لرصدهم والتعرف عليهم، على حد قوله.

وكانت قوات الاحتلال قد نفذت عملية توغل في قطاع غزة أمس الاثنين، عبر عدة آليات قبل أن تجبرها المقاومة الفلسطينية على التراجع، بعدما كانت قد وصلت إلى شارع صلاح الدين وسط القطاع.

وفي هذا السياق، قال أبو حمزة المتحدث باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنّ المقاومة تقف شامخة بمقاتليها الذين لا تزال أصابعهم على الزناد ميدانيا.

وأضاف في كلمة له، مساء الاثنين، المقاومة تواصل استبسالها ميدانيا عبر التصدي للمناورات البرية البائسة التي ينفذها جيش الاحتلال في ساحات الجحيم، في محاولة لإعادة الثقة في فرقة غزة التي كانت هدفا أساسيا لمعركة طوفان الأقصى.

وأشار إلى أن الاحتلال يرسم صورا وهمية لمحاولات التقدم، مؤكدا أن المقاومة ناورت عديد المرات في تفويت الفرص؛ ترجمة لفهمها الميداني.

وتابع: «يا جيش الهزائم وقوافل الجرذان القادمة إلى غزة.. أخبروا يواف جالانت (وزير الدفاع) وهرتسي هاليفي (رئيس أركان جيش الاحتلال) ما الذي حصل لكم غرب بيت لاهيا وشرق خان يونس وبيت حانون واليوم في حي الزيتون (داخل قطاع غزة)».

ولفت إلى أن المقاومة استدرجت قوات الاحتلال إلى كمائن الموت وحقول الرعب، داعيا إياهم للتقدم من جديد لأن المقاومة تتربص بهم.