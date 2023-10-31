 البرلمان العربي يستنكر مجزرة جباليا ويحمل المجتمع الدولي المسئولية - بوابة الشروق
الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 11:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

البرلمان العربي يستنكر مجزرة جباليا ويحمل المجتمع الدولي المسئولية


نشر في: الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 - 10:24 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 - 10:41 م

أدان البرلمان العربي المجزرة البشعة التى قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في مخيم جباليا اليوم، والذي أسفر عن سقوط أكثر من 400 شهيد ومئات الجرحى، أغلبهم من الأطفال والنساء.

وحمل البرلمان العربي، المجتمع الدولي بكل مؤسساته ومنظماته، المسئولية عن هذه المجازر التي ترتكب يومياً بحق المدنيين العزل في ظل صمت وعجز دولي مشين.

وأضاف البرلمان العربي، أن استهداف المدنيين الآمنين في منازلهم وفي المستشفيات جرائم وحشية، وانتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، والتى لايمكن السكوت عليها ويجب وقفها على الفور، وإن عدم معاقبة إسرائيل على مجازرها بحق الشعب الفلسطيني هو الذي يشجعها على الاستمرار في ارتكابها.

ودعا البرلمان العربي إلى الوقف الفوري للتصعيد في قطاع غزة، وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والحقوقية إلى تحمل مسئولياتها تجاه المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ، والمطالبة بالحماية الدولية لهم من بطش وجبروت وصلف القوة القائمة بالاحتلال، ومحاسبتها على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك