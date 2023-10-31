صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لشهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع

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قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفع إلى استشهاد 8525 شخصا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عقده ظهر اليوم الثلاثاء، أن من الشهداء 3542 طفلا و2187 سيدة، موضحا أن الاحتلال يتعمد استهداف المؤسسات الصحية بواقع 57 استهدافا، ما أدى إلى إخراج 15 مستشفى و32 مركزا صحيا عن الخدمة.

وأوضح أن الاحتلال أقدم صباح اليوم على توجيه استهداف مباشر لمستشفى الصداقة التركي ما أدّى تدمير أجزاء من المستشفى، مناشدا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتحرك العاجل لعدم الطمس بهذا المعلم الإنساني.

ولفت إلى أن الاحتلال تعمد استهداف محيط مستشفى القدس والمستشفى الإندونيسي، في تهديد خطير للمرضى والطواقم الطبية والنازحين.

وأشار إلى أن الوزارة تناشد المؤسسات الإنسانية لتفعيل القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لحماية المنظومة الصحية وتحييدها عن الاستهداف والتهديد.