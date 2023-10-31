كتائب القسام: نخوض اشتباكا الآن مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شمال غرب غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت كتائب القسام، إن مقاتليها يخوضون الآن اشتباكاً مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شمال غرب غزة.

وأكدت عبر قناتها بـ"تيليجرام"، استهداف آليتين بقذيفتي "الياسين 105" واشتعال النيران فيهما، والإجهاز على أحد الجنود من نقطة صفر.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال: "نخوض معارك ضارية في قطاع غزة ويوجد لهذا ثمن"، بحسب ما نقلت شبكة "قدس" الإخبارية.

يأتي ذلك فيما أعلنت سرايا القدس، قصف "كيسوفيم" وموقع "ميقن العسكري" برشقات صاروخية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعترف منذ قليل، بأسر 240 إسرائيليا في قطاع غزة حتى اللحظة، لافتا إلى تواصله مع عائلاتهم.

وأشار الناطق باسم جيش الاحتلال، إلى مقتل 315 جنديا إسرائيليا، وإبلاغ عائلاتهم.