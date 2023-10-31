محافظ الوادي الجديد يتابع موقف مبادرات خفض أسعار السلع الغذائية بالمراكز

ترأس اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اجتماعا مساء اليوم الثلاثاء، لمتابعة مبادرات خفض أسعار السلع الغذائية، وذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد ورؤساء المراكز.

وشدد الزملوط على التوسع في توفير المنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة للوحدات المحلية بجميع المدن والقرى، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الوزراء بإطلاق مبادرات خفض الأسعار؛ تخفيفًا عن كاهل المواطنين وللحد من ارتفاع الأسعار.

وأكد عرض موقف مشروعات الصوب الزراعية ومدى التزامها بطرح الإنتاج بالأسواق الداخلية بأسعار مخفضة، وإلغاء المزايا الممنوحة لأصحابها حال عدم الالتزام، وقيام الوحدات القروية بتوفير السلع التموينية من الشركة المصرية لتجارة الجملة و طرحها بنفس الأسعار من خلال منافذ القرى تيسيرًا على المواطنين، وتوفير منافذ متنقلة بالأحياء النائية بأطراف المدن، وعرض تقرير دوري عن جهود أفضل القرى والمدن في توفير السلع المخفضة.