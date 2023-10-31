 البنتاجون: لا نشارك في العمليات العسكرية على غزة.. ولم نقدم المشورة لإسرائيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البنتاجون: لا نشارك في العمليات العسكرية على غزة.. ولم نقدم المشورة لإسرائيل

محمد شعبان
نشر في: الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 - 2:56 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 - 2:56 ص

قال المتحدث باسم البنتاجون، الجنرال باتريك رايدر، إن الولايات المتحدة تدرك صعوبة الوضع الإنساني في قطاع غزة، مؤكدا أن الحكومة الأمريكية تعمل عن قرب مع المسئولين بدولة الاحتلال ومصر والمنظمات الدولية؛ لضمان إيصال المساعدات الإنسانية.
وتابع خلال تصريحات لـ «العربية» مساء الإثنين: «آخر ما نرغب به هو وقوع ضحايا من المدنيين سواء كانوا فلسطينيين أو إسرائيليين» حسب زعمه، مدعيا استخدام المقاومة للمدنيين كدروع بشرية من أجل حمايتها.
ونفى مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، مؤكدا أنها شأن إسرائيلي خاص بحكومة الاحتلال، متابعا: «الولايات المتحدة لا توجه ولا تشارك في تلك العمليات، ولا حتى نقدم المشورة لإسرائيل».
وأوضح أن دور وزارة الدفاع يقتصر على تلبية الاحتياجات الدفاعية، مشيرا إلى تشديد الولايات المتحدة على ضرورة حماية المدنيين أثناء العمليات العسكرية، قائلا: «نريد أن نرى في النهاية الشعب الفلسطيني يعيش إلى جانب إسرائيل في سلام وأمان بالمنطقة».

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