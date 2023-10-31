موسكو: سنرد بقسوة على أية أعمال معادية جديدة من طوكيو

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن روسيا، في ظل الموقف المعادي لليابان تجاهها، لا ترى إمكانية لمواصلة الحوار بشأن توقيع معاهدة سلام بين الطرفين، مشيرة إلى أن موسكو "سترد بقسوة على أي هجمات تصعيدية جديدة من طوكيو"، حسبما أوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.



ونقلت الوكالة عن وزارة الخارجية الروسية، في معرض تعليقها على التصريحات الأخيرة للسلطات اليابانية التي أكدت فيها أن طوكيو ستواصل متابعة مسار العلاقات مع روسيا نحو حل المشكلة الإقليمية وتوقيع معاهدة سلام، إنه "بعد بداية العملية العسكرية الخاصة في فبراير 2022، تبنت الحكومة اليابانية موقفًا علنيًا معاديًا تجاه روسيا".



وأضافت الوزارة: "تتكاثر حزم العقوبات غير الشرعية، ويُحرّض بشكل متعمد على مشاعر العداء لروسيا في المجتمع الياباني، وتتزايد النشاطات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي عند حدود الشرق الأقصى لبلادنا، بما في ذلك اختبار استخدام الأسلحة الضاربة، بما في ذلك الأسلحة النووية، مع تقديم المساعدة المادية والفنية المباشرة لنظام كييف".



وأشارت الوزارة إلى أنه في مثل هذه الظروف، لا ترى موسكو "أي فرصة لمواصلة الحوار الذي جرى مسبقًا مع طوكيو بشأن توقيع وثيقة أساسية، كان من المفترض أن ترسي أسس العلاقات الجارية طويلة الأمد".



وإضافة إلى ذلك، ستواصل روسيا "الرد على أي هجمات تصعيدية جديدة من السلطات اليابانية بأشد وسائل الرد الفعّالة والحساسة تجاه اليابان"، حسبما جاء في البيان.



يذكر أن نزاع إقليمي رئيسي حول سلسلة من الجزر في المحيط الهادئ ألقى بظلاله على العلاقات بين روسيا واليابان لعقود وحال دون توقيع الدولتين اتفاقية سلام دائمة بعد الحرب العالمية الثانية.



وتعتبر موسكو سيادتها على جزر إيتوروب وكوناشير وشيكوتان وهابوماي - أو جزر كوريل - نتيجة للحرب العالمية الثانية لا يمكن الجدال بشأنها، في حين تستمر طوكيو في الإشارة إليها باسم "الأراضي الشمالية".



وحاولت روسيا واليابان التفاوض على جوانب منفصلة من خلافاتهم، ولكنهم لم يوقعوا اتفاقية سلام كاملة بعد الحرب العالمية الثانية.



وفي مارس 2022، انسحبت روسيا من المحادثات مع اليابان وعلقت الأنشطة الاقتصادية المشتركة على الجزر المتنازع عليها بعد أن تحالفت طوكيو مع حملة العقوبات الغربية ضد موسكو بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.