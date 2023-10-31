ميسي يحدد هدفه التالي بعد التتويج بالكرة الذهبية الثامنة

حدد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفه المقبل بعد الفوز بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته الأسطورية.

وتوّج ميسي الإثنين بالكرة الذهبية لأفضل لاعب، الجائزة الفردية الأكثر شهرة في كرة القدم العالمية والتي تمنحها سنوياً مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، للمرة الثامنة في مسيرته، ليبتعد في صدارة أكثر الفائزين بها بفارق 3 ألقاب عن غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ولدى سؤاله عن إمكانية فوزه بالجائزة للمرة التاسعة، فضل ابن الـ36 عاما عدم التركيز على هذه المسألة، مفضلاً الحديث عن هدفه المقبل وهو خوض بطولة كوبا أمريكا، بالقول "أمامنا بطولة كوبا أمريكا في الولايات المتحدة، حيث أنا الآن (مع إنتر ميامي) وحيث نحن حاملو اللقب".

وتابع "أتطلع إلى خوض البطولة في حالة بدنية جيدة، وبعد ذلك سأرى كيف ستسير الأمور من هناك".

وتقام البطولة القارية في الولايات المتحدة بين 20 يونيو و14 يوليو، حيث تسعى الأرجنتين للاحتفاظ باللقب الذي أحرزته عام 2021 في البرازيل لأول مرة منذ 1993 بفوزها على أصحاب الأرض 1-0، ما منح ميسي لقبه الأول على الإطلاق بألوان بلاده.