ارتفاع أرباح ميتا بنسبة 35% في الربع الثالث

أعلنت شركة "ميتا بلاتفورمز"، الأربعاء، تحقيق أرباح تجاوزت التوقعات في الربع الثالث من العام الجاري، حيث واصلت إيرادات الشركة من الإعلانات مسار النمو.

وعلى مدار الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر، حققت ميتا- مقرها مينلو بارك بولاية كاليفورنيا- أرباحا بقيمة 69ر15 مليار دولار، أو 03ر6 دولار للسهم الواحد، بزيادة 35% مقارنة بـ 58ر11 مليار دولار -39ر4 دولار للسهم، خلال الربع المقابل من العام الماضي.

وزادت إيرادت الشركة بنسبة 19% لتصل إلى 59ر40 مليار مليار دولار، مقابل 14ر34 مليار دولار.

وكان متوسط توقعات المحللين يشير إلى تحقيق أرباح بقيمة 21ر40 مليار دولار، أي 22ر5 دولار للسهم، بحسب شركة "فاكت ست ريسيرش" للأبحاث الاقتصادية.



وقال الرئيس التنفيذي لميتا مارك زوكربيرج في بيان: 'حققنا ربعا جيدا، مدفوعا بالتقدم في الذكاء الاصطناعي عبر تطبيقاتنا وأعمالنا".

أما بالنسبة للربع الحالي، فتتوقع ميتا تحقيق إيرادات تتراوح قيمتها ما بين 45 مليار دولار و 48 مليار دولار. ويتوقع المحللون 18ر46 مليار دولار.

ولكن الشركة الأم لإنستجرام وفيسبوك، حذرت من أنها تتوقع "تسارعا واسعا" في الإنفاق على البنية التحتية العام المقبل.