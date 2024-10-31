قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» عدنان أبو حسنة، إن التضييق على الوكالة بدأ قبل قرار الكنيست الإسرائيلي بحظرها، من خلال منع دخولها شمال قطاع غزة، كما منع موظفوها من دخول مقر قيادة عملياتها الرئيسي بالقدس الشرقية.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «90 دقيقة» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء الخميس، إلى منع المفوض العام للأونروا ونائب الأمين العام للأمم المتحدة فيليب لازاريني من دخول القدس والضفة الغربية وغزة منذ شهور.

وأكد أنه لم يتم إبلاغ الأونروا حتى اللحظة بموعد تطبيق القرار، مشيرا إلى أن الوكالة تمثل شريان الحياة لسكان قطاع غزة والجسم الوحيد المتماسك المتبقي فيه.

وذكر أن الأونروا لديها 13 ألف موظف ثابت وحوالي 10 آلاف متعاقد ومئات الشاحنات، موضحا أن الفلسطينيين يعتمدون عليها بنسبة 100%، محذرًا من أن «قطع هذا الشريان سيمثل حكما بإعدام المنطقة».

وأكد أن دور الأونروا لا يقتصر على المساعدات الغذائية؛ بل أيضا تقديم الخدمات التعليمية لحوالي 600 ألف طالب في 715 مدرسة، بالإضافة إلى تقديم 9 ملايين خدمة طبية العام الماضي عبر 150 عيادة، فضلا عن تقديم مساعدات نقدية لحوالي 1.6 مليون فلسطيني.

وحظر الكنيسيت الإسرائيلي، الاثنين، رسميا أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط معارضة الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

ورفضت الرئاسة الفلسطينية التشريع الذي تبناه البرلمان الإسرائيلي، كما أدانت حركة حماس إقرار هذا التشريع، معتبرة أن ذلك يشكل «جزءا من حرب الصهاينة وعدوانهم على شعبنا».