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أعداد جريدة الشروق
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شهداء ومصابون باستهداف منزل بمخيم جباليا

وكالات
نشر في: الخميس 31 أكتوبر 2024 - 4:24 م | آخر تحديث: الخميس 31 أكتوبر 2024 - 4:24 م

أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الخميس، بوقوع شهداء ومصابين في استهداف منزل بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وبدأ جيش الاحتلال في 5 أكتوبر الجاري، عمليات قصف غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة شمالي القطاع، قبل أن يجتاحها في اليوم التالي، بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجير سكانها.
وفي وقت سابق من اليوم، نددت حركة حماس بـ"القصف الصهيوني الإجرامي لمستشفى كمال عدوان جريمة حرب مركبة يرتكبها جيش الاحتلال الفاشي"، قائلة: "الاحتلال ينفذ أمام العالم تطهيرا عرقيا بحق شعبنا شمالي غزة بتوجيهات مباشرة من قادة الاحتلال مجرمي الحرب".
وأضافت الحركة: "نستنكر استمرار الصمت الدولي المطبق عن عمليات الإبادة الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال الفاشي في غزة".

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