وزير الاقتصاد السعودي: 120 شركة نقلت مقارها الإقليمية إلى المملكة

كشف وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل بن فاضل الإبراهيم، اليوم الخميس، عن أن النشاطات غير النفطية في المملكة تشكل 53% من الناتج المحلي، مشيرا إلى أن أكثر من 120 شركة نقلت مقارها الإقليمية إلى المملكة وزادت نسبة رؤوس الأموال بنسبة 50%.

وقال الإبراهيم، خلال كلمته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بنسختها الثامنة التي تعقد في الرياض اليوم، إن المملكة تضع سجلًا عالميًا ورقمًا قياسيًا جديدًا في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتعمل على إبقاء العالم متصلًا عبر تعزيز متانة وقوة سلاسل الإمداد من خلال الكثير من الأمور ومنها اتفاقيات التجارة الحرة لمجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع العالم.

وأفاد بأن المشاريع والاستثمارات في التجارة والسياحة والبنية التحتية والنقل والمواصلات تضع أولويات للدمج والتكامل الاقتصادي.

وقال: "نجتمع لمناقشة محور اقتصادنا العالمي، والانتقالات في الطاقة والذكاء الاصطناعي"، مبينًا أن الاقتصاد العالمي يواجه عصرًا من النمو الكبير"، منوهًا "بأهمية التشارك في الاستثمار بالمستقبل لمواجهة التحديات.

وأضاف: "نما اقتصادنا دون النفط بنسبة 20%، وشهدنا زيادة بنسبة 70% في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين".

وأكد أن المملكة ستكون رائدة في الذكاء الاصطناعي وتعمل على إيجاد بيئة للأعمال تدمج الابتكار، وتوفر المزيد من الوضوح التنظيمي.