كتائب القسام تنعى أحد أبرز قادتها في كتيبة طولكرم بعد اغتياله برصاص وحدة إسرائيلية خاصة

نعت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أحد أبرز قادة كتيبة طولكرم في الكتائب حسام الملاح، الذي لقي قتل بعملية اغتيال نفذتها قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت مخيم طولكرم.



وقالت القسام في بيان: "بأسمى آيات العزة والمجد والثقة بنصر الله القريب، تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام إلى أبناء شعبنا وجماهير أمتنا العربية والإسلامية فارساً من فرسانها الميامين، الشهيد القائد المجاهد الكبير أحد أبرز قادة كتائب القسام كتيبة طولكرم حسام الملاح (من مخيم طولكرم)".

وأشارت "القسام إلى انه "أرتقى إلى العلا شهيدا في عملية إغتيال صهيونية جبانة، مساء يوم الأربعاء 2024/10/30، على أرض مخيم طولكرم الصمود والآباء، إثر تسلل وحدة المستعربين التابعة للعدو محيط مخيم طولكرم في مدينة طولكرم".

وشددت "كتائب القسام" على أنها "وهي تقدم خيرة قادتها وأبنائها شهداء فداء لديننا الحنيف ووطننا الطاهر، لتؤكد أن هذه الدماء الزكية العزيزة سترسم طريق الحرية والكرامة لشعبنا في كل ربوع فلسطين المباركة".



كما أعلنت "القسام" تمكن "مجاهديها في محافظات جنين وطولكرم وطوباس من إيقاع العدو في كمائن محكمة وتكبيده خسائر فادحة ومحققة في صفوف قواته خلال عدوانه الغاشم على شمال ضفتنا الأبية، وهو ما ستكشف تفاصيله في قادم الأيام بإذن الله تعالى".

وقال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم فيصل سلامة لوكالة "وفا"، إن "وحدة خاصة من جيش الاحتلال أعدمت الشاب ملاح من مسافة صفر بعدة رصاصات اخترقت جسده، أثناء تواجده في سوبر ماركت في شارع الخدمات القريب من مدخل المخيم".