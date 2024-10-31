نيستلروي يقود مانشستر يونايتد لاكتساح ليستر بخماسية بعد رحيل تين هاج

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سجل مانشستر يونايتد فوزاً عريضاً على ضيفه ليستر سيتي بتخطيه 5-2، مساء الأربعاء ، ضمن الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية الأربعاء.

فوز اليونايتد جاء تحت قيادة نجمه السابق رود فان نيستلروي وذلك في أول مباراة له بعد رحيل المدرب الهولندي تين هاغ عن تدريب الشياطين الحمر.

ليبلغ المانيو بقيادة مدربه المؤقت نيستلروي ربع نهائي المسابقة التي يحمل لقبها عام 2023.

دوّن على أهداف مان يونايتد البرازيلي كاسيميرو ثنائية 15، 39، والأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو 28 وثنائية للبرتغالي برونو فيرنانديز 36 و59.

فيما وقع على ثنائية ليستر المغربي بلال الخنوس 33 وكونور كوادي 45+3.