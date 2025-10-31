الولايات المتحدة والهند توقعان اتفاقا دفاعيا لمدة 10 سنوات في كوالالمبور

وقع وزير الدفاع الهندي راجناث سينج ووزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، اليوم الجمعة، في كوالالمبور اتفاقا دفاعيا مشتركا لمدة 10 سنوات.

وقال هيجسيث في منشور على منصة إكس مرفق بصورة تُظهر الوزيرين وهما يتصافحان: "هذه الخطوة تعزز شراكتنا الدفاعية، التي تعد حجر زاوية في الاستقرار والردع الإقليمي. ونحن نعمل على تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات والتعاون التقني".

وأضاف هيجسيث، أن العلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة والهند لم تكن يوما أقوى مما هي عليه الآن.

ومن ناحيته، قال سينج، إن هذه الشراكة "ستدشن لحقبة جديدة في علاقاتنا الدفاعية القوية أصلا"، مشيرا إلى أنها تجسد "التقارب الاستراتيجي المتنامي" بين البلدين.

وأوضح سينج، أن هذه الشراكة "بالغة الأهمية لضمان أن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة وقائمة على القواعد".

وقالت وزارة الحرب الأمريكية "البنتاجون"، إن الاتفاق، الذي سيجدد كل 10 سنوات، يشكل الأساس للعلاقات الدفاعية المتبادلة. وأضافت بأن "الاتفاق يعزز قابلية العمل المشترك في جميع المجالات، بما في ذلك البر والبحر والجو والفضاء والفضاء السيبراني".

واجتمع الوزيران في العاصمة الماليزية، كوالالمبور، على هامش اجتماع وزراء دفاع رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".