 فيديو.. البابا تواضروس: الإنجازات الإنسانية أجمل ما قدمه الرئيس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. البابا تواضروس: الإنجازات الإنسانية أجمل ما قدمه الرئيس

هديل هلال
نشر في: الخميس 31 ديسمبر 2020 - 11:55 م | آخر تحديث: الخميس 31 ديسمبر 2020 - 11:55 م

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن أجمل ما في إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي الطيبة الإنجازات الإنسانية، داعيًا للرئيس: «ربنا يديله الصحة والعمر الطويل والحكمة والقوة».

وأضاف تواضروس، خلال لقاء لبرنامج «نظرة»، الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن «إنقاذ الناس الذين يعيشون في العشوائيات أمر بالغ العظمة»، مشيدًا بمبادرة الرئيس لعلاج فيروس سي الذي يأكل في أجساد المصريين.

ووصف المبادرة الرئاسية بأنها «مبادرة مفيش زيها في العالم كله»، بشهادة منظمة الصحة العالمية، معربًا عن امتنانه للبعد الإنساني في المبادرات الصحية للمرأة ولأطفال المدارس.

وتابع بابا الإسكندرية: «مين كان يهتم ويبص للتقزم في أطفال المدارس، ممكن الأب والأم مياخدوش بالهم، الدولة والرئيس ووزارة الصحة تصرف وتشغل الأطباء، والأطقم الطبية تكشف وتعالج، حاجة في غاية الجمال، ناهيك عن إنجازات الطاقة الزراعة والصناعة والبناء».


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