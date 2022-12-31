كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 63 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19

تراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كوفيد-19 في كوريا الجنوبية، لليوم الرابع على التوالي، اليوم السبت، في ظل جهود الحكومة لاحتواء ظهور الفيروس مجددا خلال فصل الشتاء.



وسجلت كوريا الجنوبية 63 ألفا و104 إصابات جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 67 إصابة وافدة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 29 مليونا و59 ألفا و273 حالة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.



وسجلت كوريا الجنوبية 61 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 32 ألفا و156 حالة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.



ووصل عدد المرضى من ذوي الحالات الخطيرة إلى 557 حالة، بانخفاض 5 حالات عن اليوم السابق.