يلعب النظام الغذائي دورًا رئيسيًا في ضمان الحمل الصحي؛ لأنه يحافظ على اللياقة والصحة العامة للجسم في أثناء الحمل، ويحافظ أيضا على النمو الصحي للجنين.

ويضمن النظام الغذائي حصول الطفل على جميع العناصر الغذائية اللازمة للنمو، ولكن تتغير الأطعمة الصحيحة للأكل كل موسم، لذلك إذا كنتِ حاملاً خلال أشهر الشتاء الباردة، فإليك بعض الأطعمة التي يسهل الوصول إليها، والتي يجب عليك تخزينها في مخزنك وتضمينها في نظامك الغذائي اليومي، وذلك كما نشرها موقع "تايمز أوف إنديا".

المكسرات

يجب الحرص على تناول الكثير من المكسرات خلال أشهر الشتاء؛ لأنها مصادر غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن مثل حمض الفوليك والبوتاسيوم والحديد، والتي يمكن أن تساعد في دعم نمو العظام والأسنان، ويجب أيضا تجنب الفواكه الجافة المسكرة التي قد تحتوي على السكريات والأملاح المصنعة.

البيض

يعتبر البيض مصدرًا ممتازًا للبروتين، ومثاليًا للاستمتاع بأطباق متنوعة في أشهر الشتاء، وأكدت الأبحاث أيضا أن الأمهات اللائي يأكلن البيض يحصلن على الكثير من العناصر الغذائية، مثل الكولين واللوتين والفيتامينات B12 وD والريبوفلافين والفولات، ويساهم البيض أيضًا في نمو عظام طفلك وعضلاته.

الخضروات خضراء

في فصل الشتاء يتوفر الكثير من الخضار الورقية مثل السبانخ بسهولة، لذلك احرصي على تضمينها في نظامك الغذائي اليومي، وإثراء جسمك بالألياف وفيتامين "ج" وفيتامين "ك" وفيتامين "أ" والكالسيوم والحديد وحمض الفوليك والبوتاسيوم، كما أنها توفر حمض الفوليك الأساسي، مما يقلل من مخاطر العيوب الخلقية في الدماغ والحبل الشوكي.

السمك

تعتبر الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة مصادر ممتازة لأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي يمكن أن تقلل الالتهاب وتنشط خلايا مناعية معينة، وهذه أيضًا مصادر جيدة للزنك والسيلينيوم وفيتامين "د"، ووفقًا للأدلة العلمية المعتدلة يمكن أن يساعد تناول الأسماك أثناء الحمل في النمو المعرفي لطفلك.

البقوليات

تعتبر البقوليات مثل الفاصوليا والعدس والبازلاء والفول السوداني مصادر جيدة للبروتين والألياف والمعادن والحديد والمواد الكيميائية النباتية، ويمكن أن يساعد استهلاكها أيضًا الأمهات الجدد على إنتاج حليب عالي الجودة لأطفالهن، كما أنها تدعم جسد الأم في إنتاج المزيد من الدم لكل من الأم والطفل.