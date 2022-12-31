ضبط محاولة تهريب مستلزمات جراحة زرع الشعر بمطار الغردقة الدولي

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ضبطت إدارة الجمارك بمطار الغردقة الدولي، اليوم، محاولة تهريب كمية من مستلزمات جراحة زرع الشعر بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وفقا لبيان مصلحة الجمارك.

وبحسب البيان، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من اسطنبول على طائرة الخطوط الجوية التركية اشتبه عادل قرنى مأمور اللجنة الجمركية، بصالة الوصول الدولى، فى راكب مصرى قادم من تركيا أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية لكثرة السفر والتردد.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود جمال ومحمد النقراشى ومحمد صبحى رئيس القسم تلاحظ وجود كثافات متماثلة.

وقرر تكليف محمود خميس مأمور الجمرك ومحمد أبو بكر رسلان رئيس القسم لتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود ١٥٠ عبوة بها شفرات وإبر مستلزمات جراحة تجميل وزراعة الشعر مخبأة بطريقة يصعب الوصول إليها فى جيوب سحرية بقاع الحقيبة.

وقرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 41 لسنة 2022.