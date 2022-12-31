أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 105 آلاف و960 جنديا‎‎ منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 105 آلاف و960 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي، من بينهم أكثر من 710 جنود قتلوا أمس.



وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، "أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا 3029 دبابة و6 آلاف و75 من المركبات المدرعة و2016 من النظم المدفعية و423 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و213 من أنظمة الدفاع الجوي و283 طائرة و269 مروحية و16 سفينة حربية، فضلا عن 1746 طائرة بدون طيار و4 آلاف و707 من المركبات وخزانات وقود".



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.