أعلنت لجنة الانتخابات الباكستانية، أنها رفضت محاولة رئيس الوزراء السابق عمران خان لخوض الانتخابات المقررة في عام 2024 عن دائرتين انتخابيتين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن سكرتير لجنة الانتخابات الباكستانية، عمر حامد خان، قوله في رسالة نصية اليوم الأحد، إنه قد تم رفض أوراق ترشيح خان عن دائرتي ميانوالي (مسقط رأسه) ولاهور.

وأفاد محامي خان نعيم حيدر بانجوتا، بأن موكله سعى أيضا إلى خوض المنافسة في العاصمة إسلام آباد.

ويحق لخان الطعن أمام المحكمة على قرار لجنة الانتخابات بشأن رفض محاولته الترشح على المقعدين الآخرين، في حين أن الوضع بشأن ترشيحه عن إسلام آباد غير واضح.