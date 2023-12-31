 باكستان.. رفض محاولة عمران خان خوض الانتخابات عن دائرتين - بوابة الشروق
الأحد 31 ديسمبر 2023 1:33 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

باكستان.. رفض محاولة عمران خان خوض الانتخابات عن دائرتين

د ب أ
نشر في: الأحد 31 ديسمبر 2023 - 1:02 م | آخر تحديث: الأحد 31 ديسمبر 2023 - 1:02 م

أعلنت لجنة الانتخابات الباكستانية، أنها رفضت محاولة رئيس الوزراء السابق عمران خان لخوض الانتخابات المقررة في عام 2024 عن دائرتين انتخابيتين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن سكرتير لجنة الانتخابات الباكستانية، عمر حامد خان، قوله في رسالة نصية اليوم الأحد، إنه قد تم رفض أوراق ترشيح خان عن دائرتي ميانوالي (مسقط رأسه) ولاهور.

وأفاد محامي خان نعيم حيدر بانجوتا، بأن موكله سعى أيضا إلى خوض المنافسة في العاصمة إسلام آباد.

ويحق لخان الطعن أمام المحكمة على قرار لجنة الانتخابات بشأن رفض محاولته الترشح على المقعدين الآخرين، في حين أن الوضع بشأن ترشيحه عن إسلام آباد غير واضح.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك