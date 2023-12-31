مصرع شخص وإصابة 12 آخرين إثر حادث تصادم ميكروباص وميني باص بالدقهلية

لقي مواطن مصرعه، وأصيب 12 آخرين؛ إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ميني باص على طريق دكرنس المنصورة بمحافظة الدقهلية، وجرى

نقل المصابين إلى مستشفى دكرنس العام بـ5 سيارات إسعاف.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورد بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ميني باص على طريق المنصورة دكرنس ووجود عدد من المصابين.

وانتقل على الفور ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع ميني باص بين قريتي القباب الصغرى - دموهم مركز دكرنس.

وأسفر الحادث عن مصرع "الداوودي علي عيسى"، 40 عاماً، ومقيم بالمنزلة، كما أصيب كل من "حلمي حلمي محمد علي، 55عاماً، مصطفى محمد إبراهيم، 40 عاماً، أم هاشم الأسمر محمد، 49عاماً، خاطر خاطر سعد عوض، 18 عاماً، سماء طاهر عبداللطيف، 18 عاماً، رحمة ناصر جوهر، 19عاماً، حسن حسن رمضان، 20عاماً، أحمد محمد محمد الشناوي، 20 عاماً، إبراهيم ياسر إبراهيم، 20 عاماً، أحمد محمد طه، 30 عاماً، صبري عباس محمد، 70 عاماً، محمد، 7 سنوات، المزلة، وائل فؤاد حميدة"، ومقيمون جميعا بالمنزلة.

وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى دكرنس العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.