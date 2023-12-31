السفارة الإيرانية في مدريد تعلن إطلاق سراح مواطن إسباني

أطلقت إيران سراح سانتياجو سانشيز كوجيدور، المواطن الإسباني الذي فقد منذ أكتوبر 2022، وفقا لما ذكرته السفارة الإيرانية في مدريد.

وذكرت السفارة، في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي اليوم الأحد، أن "إطلاق سراحه قد تم في إطار العلاقات الودية والتاريخية بين البلدين، ووفقا للقانون." ولم تتوفر معلومات عن التهمة التى وُجهت إلى سانتياجو سانشيز، الذي تم احتجازه منذ ما يزيد على 14 شهرا.

وكان سانتياجو مشجع كرة القدم يريد الذهاب من وطنه إلى نهائيات كأس العالم في قطر عام 2022 سيرا على الأقدام، ويُعتقد أنه اختفى في إيران. وكان آخر منشور له على تطبيق إنستجرام في أول أكتوبر من شمال العراق على الحدود مع إيران. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الإسبانية، في ذلك الوقت، إنهم لا يعرفون مكان وجود الإسباني.

لكن وسائل إعلام إسبانية ذكرت على الفور، نقلا عن والدته، أنه مسجون في إيران.

وسبق أن تم اعتقال عدد من المواطنين الأوروبيين خلال الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها إيران عام 2022 بسبب وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما أثناء احتجازها لدى الشرطة.

وذكرت تقارير إعلامية إسبانية أنه قد تم اعتقال المواطن الإسباني في 2 أكتوبر 2022، بسبب قيامه بتصوير قبر أميني بعد دفنها بوقت قصير في مدينة سقز شمالى إيران.