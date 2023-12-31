نائب أيرلندي يتهم فون دير لاين بإعطاء الضوء الأخضر لإبادة الفلسطينيين

اتهم النائب الأيرلندي في البرلمان الأوروبي، ميك والاس، اليوم الأحد، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين بإعطاء الضوء الأخضر لإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وشارك والاس، في منشور عبر منصة "إكس" مقطعا من كلمة ألقاها في مظاهرة لدعم فلسطين؛ حيث انتقد زيارة فون دير لاين إلى تل أبيب بعد 7 أكتوبر، متهماً إياها "بإعطاء الضوء الأخضر للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني"، وفقاً لما أوردته وكالة "الأناضول" للأنباء.

كما وصف تعليق الأعلام الإسرائيلية على المباني الرسمية في أوروبا بـ"دليل على دعم إسرائيل"، وأن "الأمر نفسه لا يحدث من أجل فلسطين".

وقال والاس: "في بعض الدول في أوروبا، لا يُسمح لك حتى بحمل الأعلام الفلسطينية"، معتبراً أن "ما يسمى بقيم الاتحاد الاوروبي ليست سوى المصالح التي تتطابق مع المخطط الصهيوني" للاحتلال والاستيطان إسرائيل"، وأن الحكومات الأوروبية "لم تغير نهجها ولا تزال بجانب المستعمرين".

وأكد النائب الأيرلندي في البرلمان الأوروبي أن شعوب أوروبا تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، "على عكس حكوماتها التي تدعم إسرائيل".

وقال: "شعوب أوروبا في مكان مختلف (عن السياسيين)، أكثر من 80% من السياسيين يؤيدون دولة الفصل العنصري إسرائيل، لكن أكثر من 90% من الشعوب الأوروبية يقفون إلى جانب الفلسطينيين المضطهدين".

وأشار النائب الأيرلندي إلى أن "الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي انعقدت 4 مرات في ستراسبورج بفرنسا "منذ بداية الإبادة الجماعية في غزة"، لكن لم يتم اتخاذ قرار بشأن غزة في تلك الاجتماعات.

وقال والاس إنه لم يصدر "قرار كاف" من البرلمان الأوروبي بشأن "الحرب بالوكالة للولايات المتحدة والناتو في أوكرانيا"، منتقداً موقف البرلمان الأوروبي، قائلا: "لم نرغب في وقف إطلاق النار في أوكرانيا أو غزة لأن الإمبراطورية الأمريكية لا تريد ذلك".