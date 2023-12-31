الأهلي يرد على طفل غزة «علي»

رد النادي الأهلي على رسالة الطفل الفلسطيني على إسماعيل الذي أصيب في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، وعبر عن حبه وعشقه للنادي الأهلي المصري، ورغبته في مقابلة حارس مرماه محمد الشناوي والحصول على قفازه.

ورد سعد شلبي المدير التنفيذي ومحمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على رسالة الطفل.

وكتب الجارحي عبر صفحتة الرسمية على ".يا علي صوتك وصل.. تيشيرت الأهلي وقفازات الأهلي موقعين من كابتن محمد الشناوي واللاعبين يكونوا عندك بإذن الله مع أقرب قافلة للتحالف الوطني".

وأضاف: "إن شاء الله تخف وهجبلك بإذن الله موافقة تيجي مصر و تكمل علاجك و تزور النادي الأهلي.. اتمسك بأحلامك زي ما أنت متمسك بأرضك وقضية بلدك.. واحنا دايما معاك".

وجاء رد سعد شلبي المدير التنفيذي كالتالي: "رسالة ابننا الفلسطيني "علي" وصلت .. ومحل اهتمام كبير من مجلس إدارة الأهلي".

وكان انتشر فيديو للطفل الفلسطيني علي إسماعيل، يقول فيه أنه كان يتمنى ارتداء طاقم النادي الأهلي من قفازات وقميص وحذاء، إلا أنه في النهاية أصيب وارتدى بدلا منها جبيرة في يديه وقدميه.