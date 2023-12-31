 تحت بند سُمح بالنشر.. جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين في معارك غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تحت بند سُمح بالنشر.. جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين في معارك غزة

وكالات
نشر في: الأحد 31 ديسمبر 2023 - 1:14 م | آخر تحديث: الأحد 31 ديسمبر 2023 - 1:14 م

سمح جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بالإعلان عن مقتل جنديين اثنين من قواته في الحرب الدائرة على قطاع غزة.

وقالت صحيفة «إسرائيل اليوم» الإسرائيلية، ظهر الأحد، إن جيش الاحتلال أعلن عن مقتل جنديين إضافيين من قواته في قطاع غزة.

والقتيلان هما الرقيب احتياط أليرز غاباي (37 عاما)، من مستوطنة بتاح تكفا، والرقيب أول ليئاف سعادة (23 عاما) من طبرية، وقد سقطا في غزة".

ومع سقوط المجندين الاثنين، بلغت حصيلة قتلى جيش الاحتلال، منذ بداية الحرب، 506 قتلى، من بينهم 172 ضابطا وجنديا قتلوا في المعارك البرية داخل قطاع غزة، التي بدأت في 27 أكتوبر الماضي.


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