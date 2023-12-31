نتنياهو عن العدوان على غزة: حربٌ لا مثيل لها في أخلاقيتها

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، عما سمّاها «أخلاقية الحرب» التي يشنها جيش الاحتلال في غزة.



وقال نتنياهو لدى بدء اجتماع لحكومته في تل أبيب: «سنواصل حربنا الدفاعية التي لا مثيل لعدلها وأخلاقيتها»، زاعما أن جيش الاحتلال يتصرف بأكبر قدر ممكن من الأخلاقيات في قطاع غزة.



ورفض نتنياهو، اتهامات جنوب إفريقيا للدولة العبرية أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب إبادة ضد الشعب الفلسطيني، وفق شبكة سكاي نيوز.



وادعى أن الجيش يبذل كل ما بوسعه لتفادي إصابة مدنيين، فيما تفعل حماس كل ما أمكنها لإلحاق الأذى بهم وتستخدمهم دروعا بشرية.



يُشار إلى أن الحرب التي يصفها نتنياهو بالأخلاقية، مستمرة منذ 85 يوما، وأسفرت عن 21 ألفا و822 شهيدا، فيما وصل عدد المصابين إلى 56 ألفا و451 إصابة.



وهذه الحصيلة غير مشمولة بآلاف المفقودين تحت الأنقاض الذين يُرجح استشهادهم.



كما أن هذه الحرب تخللها ارتكاب جيش الاحتلال 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 150 شهيدا و286 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.