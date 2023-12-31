أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية الصحة تواصل تقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين في أماكنهم؛ تيسيرا عليهم ، حيث تنظم المديرية غدا الاثنين، قافلة طبية علاجية بقرية أسمنت بمركز أبو قرقاص، على مدار يومين متتاليين 1 و2 يناير، ضمن مبادرة "حياة كريمة".



وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها: "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.