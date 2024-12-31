مستشار رئيس وزراء اليمن: ضربات الحوثيين على إسرائيل غير مؤثرة وتكتيك دعائي

قال الدكتور علي الصراري، مستشار رئيس الوزراء اليمني، إنَّ الضربات التي شنتها جماعة الحوثي على إسرائيل لم تكن مؤثرة على المرافق الحيوية هناك.

وأضاف خلال مدخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن مطار بن جوريون لم يعلق أعماله نتيجة لهذه الضربات.

وأشار إلى أن جماعة الحوثي تسعى للدعاية الإعلامية من خلال الترويج لفكرة أنها استهدفت مطارًا مقابل مطار، ومحطة كهرباء مقابل محطة كهرباء.

ولفت إلى أن الحوثيين يروجون لفكرة أنهم في مستوى المجابهة مع الأطراف الكبرى مثل إسرائيل وأمريكا وبريطانيا، لكنهم في الواقع لا يمتلكون القدرة على التصدي لهذه القوى.

وذكر أن هذه العمليات تأتي في إطار تكتيك دعائي للحوثيين، الذين يحاولون إظهار أنفسهم في صورة قادرة على مواجهة الدول العظمى، رغم أن قدراتهم محدودة جدًا.