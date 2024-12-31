انقطاع شامل للتيار الكهربي في معظم أنحاء بورتوريكو ليلة رأس السنة الجديدة

غطى انقطاع التيار الكهربائي، معظم أنحاء إقليم جزر بورتوريكو صباح اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي تستعد فيه هذه الأراضي التابعة لأمريكا للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة.

وقالت شركة لوما إنرجي، وهي شركة خاصة تشرف على نقل الكهرباء وتوزيعها في أنحاء الإقليم اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 2. 1 مليون من أصل 47. 1 مليون عميل انقطعت عنهم الكهرباء.

ولم يتضح على الفور سبب الانقطاع الواسع النطاق للتيار الكهربي، أو متى يتوقع عودته.

ولم يرد مسئولو شركة لوما على الفور على رسالة للتعليق.

وقالت لوما، عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس، إنها على اتصال بالأطقم والشركات التي تشرف على توليد الطاقة في بورتوريكو لحل المشكلة.

وأضافت أنها سوف تقدم التفاصيل في أقرب وقت ممكن.

ولم يتسن على الفور الوصول إلى متحدث باسم شركة جينيرا بي آر، التي تشرف على توليد الطاقة؛ للحصول على تعليق.