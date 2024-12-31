تقرير: إسرائيل تستعد لشن حرب على الحوثيين

أفادت صحيفة "تايمز" البريطانية، اليوم الثلاثاء، بأن إسرائيل تستعد للحرب على الحوثيين، موضحة أنه في حين ساءت أوضاع حركة حماس وحزب الله اللبناني، يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لتكثيف هجماته على آخر جماعة موالية لإيران.

وأضافت الصحيفة البريطانية أنه لفترة قصيرة، بينما وقع لبنان وإسرائيل اتفاق لوقف إطلاق النار قبل أكثر من شهر، بدا أن الشرق الأوسط ابتعد عن حافة حرب شاملة.

ومع ذلك، تدرس إسرائيل الآن معركتها التالية ضد آخر جماعة موالية لإيران، ألا وهي جماعة الحوثيين في اليمن.

ونقلت صحيفة التايمز عن مصدر أمني إسرائيلي قوله "ندخل الآن بشكل كامل في حرب مع الحوثيين"، وأكد أن هناك خطة بخطوات تصعيدية ضد الحوثيين، وتحدث عن "نية مؤكدة من جانب إسرائيل وشركائها الدوليين لمواجهة الحوثيين بشكل كامل".

ويأتي ذلك فيما تبحث إسرائيل كيفيةَ التعامل مع هجمات الحوثيين المستمرة، وآخرُها الصواريخ الباليستية التي تؤكد الجماعة أنها أطلقتها على إسرائيل خلال الساعات الماضية.

ويوم السبت، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر عسكرية، أن إسرائيل تخطط لسلسلة عمليات ضد الحوثيين تتضمن إجراءات لإلحاق الضرر بنظام الجماعة وقادتهم.

وأضافت هيئة البث أن إسرائيل اقترحت على الولايات المتحدة ودول أخرى تنفيذ عمليات مشتركة ضد الحوثيين.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد أفادت بأن التقييمات في تل أبيب تشير إلى أن الحملة ضد الحوثيين ستستمر لأسابيع عدة.