3 قتلى من عناصر القوات الكردية في هجوم على نقطة تفتيش بحلب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مقاتلين موالين لتركيا قَتلوا ثلاثة عناصر من قوات الأمن الكردية في شمال سوريا اليوم الثلاثاء، في هجوم على نقطة تفتيش تابعة لهم في مدينة حلب.

وقال مسئول أمني كردي لوكالة فرانس برس، إن الهجوم قامت به فصائل تابعة لتركيا على الحاجز بطائرة مسيرة انتحارية، مؤكدا مقتل شخصين من القوات الكردية.

وكانت حلب أول مدينة في سوريا تسقط في أيدي فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام الإسلامية مطلع ديسمبر، بهجوم خاطف سمح لها بعد ذلك بالإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر.

وفي حين تشهد مدينة حلب وضعا أمنيا مستقرا إلى حد كبير، تتواجه في مناطق أخرى في شمال البلاد فصائل مسلحة موالية لتركيا مع قوات سوريا الديموقراطية (قسد) التي يشكل الأكراد عمودها الفقري وتدعمها الولايات المتحدة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء: «قتل 3 من عناصر -الأسايش- وأصيب 7 آخرون حالتهم حرجة، بهجوم للفصائل الموالية لتركيا استخدموا خلاله طائرة مسيرة على حاجز لقوى الأمن الداخلي (الأسايش) بالقرب من الحديقة في حي الأشرفية ذي الغالبية الكردية في مدينة حلب اليوم».

وأضاف: «يُعد هذا الهجوم الأول من نوعه في المنطقة بعد سقوط النظام».

وتسيطر على حلب حاليا السلطات الجديدة وقوات الأمن التي نشرتها في المنطقة، باستثناء حيين تسكنهما غالبية كردية، هما الشيخ مقصود والأشرفية الخاضعين لسيطرة القوات الكردية التي تشكل الذراع العسكرية للإدارة الذاتية الكردية.

ويضم هذان الحيان أكثر من 300 ألف نسمة، بحسب المرصد الذي حذر من تصاعد العنف.

واتهم المئؤول الكردي الذي تحدثت معه الوكالة، طالبا عدم الكشف عن هويته، فصائل تابعة لتركيا بمهاجمة نقطة التفتيش بطائرة مسيرة انتحارية.

وأضاف أن نقطة التفتيش هذه تقع بين الحيين اللذين تسكنهما غالبية كردية.

ويدور قتال يومي شرق مدينة حلب، بالقرب من منبج، منذ شهر بين فصائل مسلحة موالية لتركيا وقوات سوريا الديموقراطية.

وأسفرت هذه الاشتباكات الأحد والاثنين عن مقتل 31 شخصا من الطرفين، بحسب المرصد.