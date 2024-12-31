الرئيس الإماراتي ووزير الدفاع السعودي يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

استقبل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، وزير دفاع المملكة العربية السعودية الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وذلك بحضور نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الإماراتية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ونقل الأمير خالد بن سلمان ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي ــ تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة، إلى بن زايد، وتمنياتهما لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.

فيما حمل الرئيس الإماراتي الأمير خالد بن سلمان تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وتمنياته للمملكة دوام الرفعة والرخاء في ظل قيادتها الحكيمة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، ومسارات تعاونهما في جميع المجالات؛ بما يدعم مصالحهما المشتركة، ويحقق تطلعات شعبيهما نحو التنمية والازدهار.

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والقضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وأهمية تعزيز الجهود للحفاظ على أمن المنطقة وسلامها واستقرارها.