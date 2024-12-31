سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، في جلسة للكنيست بعد بعد أقل من يومين من إجرائه عملية جراحية ومغارته المستشفى.

وقد بدا نتنياهو من خلال الفيديو وهو: «في حالة صحية لا تبدو مستقرة»، نتيجة العملية الجراحية التي خضع لها لاستئصال البروستاتا.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، غادر نتنياهو المستشفى، وذلك لحضور تصويت حاسم على الميزانية في الكنيست.

בניגוד להמלצת רופאיו: רה"מ נתניהו הגיע מביה"ח להצבעה על חוק התקציב, בעקבות החשש כי לקואליציה לא יהיה את הרוב הדרוש. צפו@netanyahu pic.twitter.com/SCVHTUUJgG — ערוץ כנסת (@KnessetT) December 31, 2024

وبحسب شبكة «سكاي نيوز عربية»، فإن نتنياهو يحضر جلسة الكنيست رغم اعتراضات أطبائه، وذلك بسبب ما وصفه أحد المسؤولين البارزين في الائتلاف بـ«معارضة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير غير المسئولة للميزانية».

وجاء قرار نتنياهو على خلفية عدم ضمان أغلبية تصوت لصالح القانون، وإعلان بن غفير أنه لن يصوت له بسبب خلافات داخلية وعدم تلبية مطالب مادية لوزارته.

ويهدد عدم تمرير القانون استقرار الائتلاف الحاكم، الذي يعاني بالأساس انقسامات داخلية.

وكان المستشفى أعلن في وقت سابق أن نتنياهو البالغ 75 عاما يتعافى بشكل جيد، بعد الجراحة التي أجراها الأحد.

وطلب الأطباء أن يبقى رئيس الوزراء في المستشفى ليلة الثلاثاء أيضا، إذ قال المستشفى الأحد إنه سيقضي عدة أيام تحت المراقبة.