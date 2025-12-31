• ومستوطن يطلق الرصاص على مركبة فلسطينية، وفق إعلام حكومي

أصاب جيش الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا قبل أن يعتقله، مساء الأربعاء، قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بينما أطلق مستوطن إسرائيلي النار تجاه مركبة فلسطينية قرب مدينة بيت لحم (جنوب).

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن شابا فلسطينيا أصيب برصاص قوة إسرائيلية في بلدة سلواد، شمال شرق مدينة رام الله.

وأوضحت أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت سلواد، وأطلقت النار على الشاب وأصابته قبل أن تعتقله.

فيما اعتدى جنود الاحتلال على الطفل إبراهيم عوني فارس (15 عاما) بالضرب خلال اقتحامهم البلدة، بحسب "وفا".

وجنوبي الضفة، ذكرت "وفا" أن مستوطنا أطلق الرصاص تجاه مركبة فلسطينية في منطقة الرشايدة، جنوب مدينة بيت لحم.

وأضافت أن المركبة كانت تنقل بضاعة، ما أدى إلى تحطم زجاجها، دون أن يُبلغ عن إصابات.

وأشارت الوكالة إلى تعرض مركبة فلسطينية، الثلاثاء، إلى إطلاق نار في ذات المنطقة ما أسفر عن إصابة امرأة ورضيعها.

ومنذ بدء حرب الإبادة بقطاع غزة، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أكثر من 1104 فلسطينيين، وأصابوا نحو 11 ألفا آخرين، إضافة إلى اعتقال ما يفوق 21 ألفًا.

فيما تجاوزت حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة 71 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطيني، بجانب دمار هائل طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.