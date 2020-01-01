 الخارجية اللبنانية: الاعتداء على السفارة الأمريكية في بغداد يخالف الاتفاقيات الدولية - بوابة الشروق
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الخارجية اللبنانية: الاعتداء على السفارة الأمريكية في بغداد يخالف الاتفاقيات الدولية

بيروت - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 1 يناير 2020 - 7:13 م | آخر تحديث : الأربعاء 1 يناير 2020 - 7:13 م

أكدت وزارة الخارجية اللبنانية أن الاعتداء الذي استهدف السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، يخالف أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، والتي تقضي بتأمين الحماية اللازمة للبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها، مشددة على وجوب احترام الاتفاقية الدولية.

كما أعربت الخارجية اللبنانية – في بيان اليوم الأربعاء – عن استنكارها الاعتداء على السيادة العراقية من قبل القوات الأمريكية من خلال قصفها لأراض عراقية.

وأعربت الخارجية اللبنانية عن أملها في عودة الهدوء والأمن في أسرع وقت ممكن إلى العراق، من خلال احترام سيادته والالتزام بأصول العلاقات الدبلوماسية بين الدول.


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